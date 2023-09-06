شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يوجه القوات المسلحة بوضع قرار حل ميليشيا الدعم السريع موضع التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مرسوما دستوريا بحل ميليشيا الدعم السريع، وذلك خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. ووجه البرهان القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بوضع قرار حل ميليشيا الدعم السريع موضع التنفيذ. ويأتي القرار استنادا إلى تداعيات تمرد ميليشيا الدعم السريع على السودان والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين.

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