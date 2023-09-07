شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأردن وأمريكا سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت والوفد المرافق لها.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الأمريكي في عمان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.