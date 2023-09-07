شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد دعمها للدول الأفريقية لبناء نظم غذائية مستدامة ومكافحة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية ومسؤولة ملف النظم الغذائية فى مؤتمر الأطراف "COP28" مريم بنت محمد المهيرى، وقوف الإمارات جنبا إلى جنب مع إفريقيا لمساعدة دول القارة على تأمين الاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية مستدامة ومكافحة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام القمة الإفريقية للمناخ 2023 التى تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، حيث دعت المهيرى الحكومات الإفريقية إلى القيام بدور ريادى من خلال التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي" الأول من نوعه، والذى أطلقته المهيرى خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2023 (لحظة التقييم) التى استضافتها العاصمة الإيطالية روما فى يوليو الماضي، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم /الأربعاء/.

وقالت المهيرى إن أحد أهداف الإمارات خلال القمة الإفريقية للمناخ ومؤتمر الأطراف "COP28" هو التركيز على التمويل المناخى الشامل، موضحة أن إعادة تنظيم التمويل المناخى وزيادته سيدعم مسيرة انتقال إفريقيا نحو نظم غذائية مستدامة للمستقبل.



وسلطت وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية الضوء على دور بلادها فى جمع كافة الأطراف تحت مظلة "COP28"، مشددة على نجاح البرامج متعددة الأطراف التى تقودها الدولة مع شركائها العالميين بما فى ذلك "تحالف القرم من أجل المناخ" و"مبادرة الابتكار الزراعى للمناخ"، داعية الدول الإفريقية وأصحاب المصلحة فى النظم الغذائية على المشاركة فى مثل هذه المبادرات التحولية.



وعلى هامش مشاركتها، التقت المهيرى بنائب الرئيس الكينى ريغاثى جاشاغوا، حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين لتعزيز برنامج الوجبات المدرسية فى كينيا، وحفز بناء نظم غذائية مستدامة للمستقبل عبر تبنى إجراءات صديقة للمناخ.