شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والبرتغال تبحثان سبل تعزيز التعاون فى مجالات البيئة والمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السعودي عادل بن أحمد الجبير، مع وزيرة الطاقة والعمل المناخي البرتغالي آنا فونتورا جوفييا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما على هامش أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي والمنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.