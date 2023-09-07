شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا لدى الأردن يشيد بالجهود السورية الأردنية فى مكافحة تهريب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف أن بلاده تدعم جهود التنسيق المستمر بين سوريا والأردن في مكافحة تهريب المخدرات .

ورحب السفير الروسي بالأردن حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بالتعاون بين البلدين والذي يجري بصفة منظمة ويؤتي ثماره، مؤكدا دعم موسكو لجهود عمان ودمشق المبذولة في هذا الاتجاه.

وكانت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن قد عقدت في يوليو الماضي اجتماعها الأول تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان التشاوري في مايو الماضي.