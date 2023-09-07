شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية وصحو بالإمارات وحار رطب بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام يقدم ”الخليج 365” خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه سوف يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم، حار ورطب أحياناً. الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.