شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاحتفال بيوم الصحة العربى تحت شعار "تأثير تغير المناخ على الصحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الاحتفال بـ "يوم الصحة العربى" تحت شعار "تأثير تغير المناخ على الصحة" وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، وعبد الحق سايحي وزير الصحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب.

ويشارك في الاحتفال، وزارات الصحة بالدول العربية، والمندوبيات الدائمة للدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واتحاد المستشفيات العربية والعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالصحة، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة والتنمية المستدامة، والخبراء والمختصين والباحثين والمهتمين بقضايا الصحة والمناخ، وعدد من الشخصيات العامة.

وصرحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بأن الاحتفال يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (11) الصادر عن دورته العادية (58) التي انعقدت مارس 2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وتم اختيار هذا اليوم تزامناً مع ذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب والذي تأسس سبتمبر 1976.

وقالت إنه من المقرر أن يشهد الاحتفال تكريم الأطباء العرب الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2023، الفائز الأول: الدكتور أحمد شقير أستاذ أمراض الكلي والمسالك البولية بجمهورية مصر العربية، والفائز الثاني: الدكتور نجيب مريزق رئيس قسم طب الشغل بمستشفى فرحات حشاد بالجمهورية التونسية، والفائز الثالث: الدكتورة افلين حتي مديرة المركز الطبي في الجامعة الأمريكية بالجمهورية اللبنانية.