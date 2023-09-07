شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء اللبنانى يقر اعتماد منصة "بلومبرج" بديلا لـ"صيرفة" ويمنح الجنسية لـ91 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس الوزراء اللبنانى إعتماد منصة دولية جديدة تقدمها شركة بلومبرج للتداول والأسواق المالية كمنصة لتحويل الليرة اللبنانية إلى دولار وذلك بدلا من منصة صيرفة التى أطلقها مصرف لبنان المركزى فى مايو عام 2021 للتعامل على سعر صرف قريب من سعر صرف السوق وبعيدا عن سعر الصرف الرسمى الذى كان ثابتا آنذاك عند حد 1500 ليرة للدولار.

كما أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم بندا من خارج جدول الأعمال والذى يقضى بمنح الجنسية اللبنانية لـ 91 شخصا بموجب قانون استعادة الجنسية.



ووافق مجلس الوزراء فى جلسته اليوم على عرض وزير المهجرين لبعض المسائل والمواضيع المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعى للنازحين السوريين، حيث تم الاتفاق على جلسة خاصة لهذه الغاية بعد المشاورات وذلك لتنسيق حضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية لهذه الجلسة.



وأقر المجلس طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية بين الطرفين العراقى واللبنانى لتزويد الجمهورية اللبنانية بكمية أخرى من مادة النفط الأسود بمقدار (1,5) مليون طن مترى وفقا للآلية المعمول بها سابقا والتى سيتم مبادلتها بمادتى الغاز أويل أو الفيول أويل بنوعيه (A) و(B) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.



ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل على ملء المراكز الشاغرة فى مصلحة الملاحة الجوية من الناجحين فى المسابقة التى أعلنت نتيجتهاعام 2017، ولم يوقعها رئيس الجمهورية آنذاك.