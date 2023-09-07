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الحماية المدنية التونسية: وفاة 7 أشخاص وإصابة 320 آخرين بحوادث مختلفة

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القاهرة - سامية سيد -  أعلنت الحماية المدنية التونسية تسجيل وحداتها وفاة سبعة أشخاص وإصابة 320 آخرين فى حوادث مختلفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الحماية المدنية التونسية -فى بيان- بأن وحداتها نفذت 374 تدخلا، بينها 100 تدخل للنجدة والإسعاف بالطرقات و207 تدخلات للإسعاف فى غير حوادث المرور و59 تدخلا لإطفاء الحرائق.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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