شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية التونسية: وفاة 7 أشخاص وإصابة 320 آخرين بحوادث مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحماية المدنية التونسية تسجيل وحداتها وفاة سبعة أشخاص وإصابة 320 آخرين فى حوادث مختلفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأفادت الحماية المدنية التونسية -فى بيان- بأن وحداتها نفذت 374 تدخلا، بينها 100 تدخل للنجدة والإسعاف بالطرقات و207 تدخلات للإسعاف فى غير حوادث المرور و59 تدخلا لإطفاء الحرائق.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز