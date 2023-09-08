شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات ليبية– أممية حول الوضع السياسى والأمنى الحالى فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الممثل الخاص للأمين في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، مع عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الوضع السياسي والأمني ​​الحالي في البلاد، حيث شددا على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية.

وأضاف باتيلي على حسابه في منصة "إكس"، اتفقنا على الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق، الأمر الذي سيمكن البلاد من المضي قدما نحو الانتخابات واستعادة الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات.

جدد المبعوث الاممي لدى ليبيا التأكيد على مسؤولية القادة الليبيين في المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي في هذا المضمار أيضاً.