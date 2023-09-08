شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يدعو العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ157 الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض الخميس ونقلتة وكالة الأنباء الكويتية.

وشدد البيان على ضرورة التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.

كما شدد البيان على رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

واستعرض المجلس الوزاري في اجتماعه مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا الإقليمية والدولية.