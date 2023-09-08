شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار فى مخيم "عين الحلوة" للاجئين بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهار اتفاق وقف إطلاق النار فى مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين فى نطاق مدينة صيدا جنوبى لبنان، والذى تم التوصل إليه أوائل شهر أغسطس الماضى بعد اشتباكات عنيفة، استمرت قرابة 4 أيام، أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة 60 آخرين على الأقل.

وتجددت الاشتباكات العنيفة داخل المخيم، فيما تطاير الرصاص الطائش والقذائف العشوائية على منازل ومنشآت في محيط المخيم بمدينة صيدا.

وتجرى اتصالات مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار وعودة الهدوء مرة أخرى للمخيم، الذى يعد أكبر المخيمات الفلسطينية من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويأتى تجدد الاشتباكات بعد انتهاء المهلة التى أعطيت لتسليم المشتبه فيهم بعملية اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء أبو اشرف العرموشي ورفاقه واغتيال عبد الرحمن فرهود، وهما حادثا الاغتيال اللذين تسببا في أعمال عنف دامية داخل المخيم خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 3 أغسطس الماضيين.

واتخذت هيئة العمل الفلسطيني المشترك فى لبنان قرارا يوم الثلاثاء الماضي بتكليف قوة أمنية مشتركة معززة من قبل كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في مخيم "عين الحلوة" بالقيام بالواجب الموكل إليها فيما يختص بارتكاب الجرائم الأخيرة التي شهدها المخيم.