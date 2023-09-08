شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي: ضبط 5 عناصر إرهابية في ديالي ومخزن عتاد في الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، إلقاء القبض على شبكة إرهابية في محافظة ديالي وضبط مخزن أسلحة وعتاد في محافظة الأنبار.

وذكرت مديرية العلاقات والإعلام بجهاز الأمن الوطني - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الجمعة - "أن الأمن الوطني نفذ سلسلة عمليات استخبارية وميدانية؛ أسفرت عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الزائرين من خلال الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من 5 عناصر في محافظة ديالي".

وأضاف البيان، أن العمليات الأمنية والتي تم تنفذها بهدف تأمين مراسم الزيارة الأربعينية، أسفرت أيضا عن ضبط مخزن أسلحة وعتاد في الأنبار تم نقله من قبل عناصر إرهابية إلى إحدى المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظة كربلاء، كما تم القبض على 31 متهما بالترويج للحركات الدينية المتطرفة وبحوزتهم آلاف المنشورات التحريضية في محافظات (بغداد، كربلاء، بابل، الديوانية، المثنى).