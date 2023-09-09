شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والهدوء الحذر يسود مخيم عين الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الهدوء الحذر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا فى محافظة الجنوب اللبنانية وذلك بعد التوصل لتوافق حول إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار داخل المخيم والصادر في أوائل شهر أغسطس الماضى.

وكان المخيم قد شهد اليوم اشتباكات متقطعة على مدار اليوم أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى وفرار المئات من سكانه خوفا من تمدد الاشباكات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز