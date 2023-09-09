شكرا لقرائتكم خبر عن المنسقة الأممية بلبنان: تجديد ولاية "اليونيفيل" فرصة للمحافظة على الاستقرار بالجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أن اعتماد القرار 2695 في مجلس الأمن حول تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يجب أن يشكل فرصة لجميع الأطراف لإعادة التزامهم بالمحافظة على الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق.

جاء ذلك خلال لقاء المنسقة الأممية، الجمعة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب. وذكرت بشكل خاص أهمية العمل من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (الصادر عام 2006). وقالت فرونتسكا: "من المهم المضي نحو وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد للنزاع بما يتماشى مع القرار 1701، من أجل تحقيق هذه الغاية، يعمل مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على دعم الدولة اللبنانية، ويبذل المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة لإنجاز السلام والأمن في المنطقة". وأكدت المنسقة الخاصة على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وسبل الخروج من المأزق السياسي الحالي، موضحة أنها في جولة اجتماعاتها المقبلة، ستحث المنسقة الخاصة المعنيين على تبني مقاربة بنَاءة لتسهيل الوصول إلى حل.

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