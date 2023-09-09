شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تساهم فى عمليات الإغاثة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس التونسى قيس سعيد عن تضامن تونس مع المغرب وشعبه فى مصابه الأليم، وأكد وقوف تونس بكل وسائل الدعم إلى جانب المتضررين فى محنتهم جراء الزلزال الكبير الذى شهده المغرب فجر اليوم .

وأكدت رئاسة تونس، فى بيان لها، اليوم السبت، أن الرئيس قيس سعيد وجه بعض الجهات للمساعدة فى مواجهة آثار الزلزال الذى وقع بالمغرب.

وأكدت الرئاسة ، في بيانها، "يتقاسم الشعب التونسي مع شقيقه المغربي الألم والأسى على إثر الزلزال المدمر الذي جد يوم أمس وأسفر عن سقوط عدد من الموتى والجرحى".

وأضاف البيان: ‏‎"تقف الجمهورية التونسية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في هذه المحنة وتضع كل ما لديها من امكانيات لمعاضدة جهود أشقائها، وتتقدم بأخلص عبارات التعازي لأهالي الضحايا، وتدعو المولى عز وجل بأن يسكنهم فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ويبتهل الشعب التونسي إلى الله تعالى بأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

‏‎وأوضح البيان أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر أوامره للتنسيق مع السلطات المغربية لتوجيه مساعدات عاجلة وإرسال فرق من الحماية المدنية لدعم جهود المملكة في البحث والإنقاذ، كما أذن بتيسير توجه وفد عن الهلال الأحمر التونسي للمساهمة في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين.