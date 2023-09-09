شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: نعرب عن خالص تعازينا للمغرب ولذوى ضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اليمن عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة ولذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية، وأسفر عن وقوع مئات الوفيات والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، تضامن الجمهورية اليمنية مع المملكة المغربية في هذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب المملكة المغربية كل شر ومكروه.

ومن جانبها قالت وزارة الداخلية المغربية، إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1037 حالة وفاة و1204 إصابات، من بينها 721 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم السبت 9 سبتمبر.

وقدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث باتت المملكة على كارثة وليلة مرعبة وكان مركز الهزة الأرضية في قرية "إغيل" بإقليم الحوز.