شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: سكان 7 مدن شعروا بزلزال المغرب ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية بالولايات الغربية للبلاد التى شعر سكانها بالزلزال المدمر الذى ضرب ليلة الجمعة إلى السبت، إقليم الحوز جنوب غربى مراكش بالمغرب.

وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية - فى بيان - أن سكان سبع ولايات جزائرية بغربى البلاد شعروا بالزلزال الذى ضرب المغرب، مشيرة إلى أن الفرق التابعة لها قامت بعملية استطلاع فى ولايات تندوف، وبنى عباس، وتيميمون، وبشار، والنعامة، وتلمسان وسيدى بلعباس، دون أن تسجل أية خسائر.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1037 حالة وفاة و1204 إصابات، من بينها 721 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم السبت 9 سبتمبر.

وقدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث باتت المملكة على كارثة وليلة مرعبة وكان مركز الهزة الأرضية في قرية "إغيل" بإقليم الحوز.