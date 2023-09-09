شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الأردنى يعزى نظيره المغربى فى ضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى، اليوم /السبت/ اتصالاً هاتفياً مع نظيره المغربى رشيد الطالبى العلمي؛ معزياً فى ضحايا الزلزال الذى وقع فى المملكة المغربية الشقيقة بوقت متأخر من يوم أمس /الجمعة/.

وأعرب الصفدي، وفقا لبيان مجلس النواب الأردني، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن أحر التعازى والمواساة لأسر الضحايا، داعيا العلى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1037 حالة وفاة و1204 إصابات، من بينها 721 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم السبت 9 سبتمبر.

وقدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث باتت المملكة على كارثة وليلة مرعبة وكان مركز الهزة الأرضية في قرية "إغيل" بإقليم الحوز.