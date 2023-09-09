شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وجاء "بيان من الديوان الملكى" كالتالى:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.