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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، بحسب وكالة الأنباء .

 

وجاء "بيان من الديوان الملكى" كالتالى: 

 

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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