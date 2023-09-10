شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف: جهود البحث والإغاثة فى أعقاب زلزال المغرب دخلت مرحلة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جو إنجليش إن جهود البحث والإغاثة في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب مؤخرا دخلت مرحلة صعبة، لكنه لا يزال هناك أمل في العثور على المزيد من الناجين.



وأضاف إنجليش - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة (سي إن إن) الأمريكية أذاعتها اليوم الأحد - أنه دائما ما تكون أي استجابة إنسانية معقدة وصعبة ومليئة بالتحديات، مشيرا إلى أن أول 72 ساعة من عمليات البحث والإنقاذ تكون حرجة للغاية.



وأشار إلى أن العديد من الأسر التي فرت من منازلها في أعقاب الزلزال أمضت ليلة ثانية في شوارع مراكش أكبر مدينة قريبة من مركز الهزة الأرضية التي شهدتها البلاد أمس الأول (الجمعة).