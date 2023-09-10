شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر تضرب ضواحى مدينة مراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرصد الزلازل الأورومتوسطي صباح اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب مراكش، وذلك عند الساعة التاسعة صباحا.