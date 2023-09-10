شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر تضرب ضواحى مدينة مراكش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مرصد الزلازل الأورومتوسطي صباح اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب مراكش، وذلك عند الساعة التاسعة صباحا.
وشهدت ضواحي مراكش هزات ارتدادية متتالية تراوحت بين درجتين وأربع درجات على مقياس ريختر، منذ زلزال الجمعة العنيف الذي وصلت قوته إلى سبع درجات، وخلف آلاف الوفيات والإصابات.
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