شكرا لقرائتكم خبر عن التمديد لهيفاء أبوغزالة أمينًا عامًا مساعدًا للجامعة العربية حتى القمة التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التمديد للسفيرة هيفاء أبوغزالة أمينًا عامًا مساعدًا، اعتباراً من تاريخ انتهاء مدتها الحالية وحتى انعقاد القمة التنموية المقبلة في موريتانيا.



وقال مصدر دبلوماسي عربي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن القرار جاء في ختام أعمال الدورة العادية الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة المغرب.



كما قرر المجلس تجديد تعيين أروى حمود ناصر المسلم، مرشحة دولة الكويت، رئيسًا للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية لفترة ثانية لمدة سنتين، وتجديد تعيين العقيد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني مرشح المملكة العربية السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب لفترة ثانية.



وقرر الوزراء العرب تعيين الدكتور أيمن سالم غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد (مرشح المملكة العربية السعودية)، رئيسًا للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية لمدة سنتين.