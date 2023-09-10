تسريب" 12 " صورة لفضيحة" هيفاء وهبي" مع فنان مصري شهير وهما في السرير - جريدة الدولة الآن

عدن - ياسمين التهامي - “12 “صورة مسربة للمعاشرة الحقيقية التي تمت بين الفنانة “هيفاء وهبي” والفنان “عمرو سعد” ، أثناء بروفات الإستعداد لتصوير فيلم (دكان شحاتة) الذي تشاركا فيه البطولة، وكان أول عمل تمثيلي تشارك فيه الديفا هيفاء.

ظهرت الفنانه في الصور وهي تعتلي وتمتطي الفنان “عمرو سعد”، وبلقطات أخرى كان هو من يعتليها ويمتطيها على السرير، وشوهدا وهما بتبادلان القبلات التي أشعلت غريزة “هيفاء وهبي” وأفقدت النجم “عمرو سعد” صوابه فبادر لالتهامها في معاشرة حقيقية تكشفها الصورة المرفقة.

وفي صور أخرى فاضحة شوهدت مؤخرة هيفاء وهبي أثناء قيام عمرو سعد باحتضانها كزوج وليس تمثيل، مايؤكد صحة الخبر وتسريباته، فيما كان لهيفاء وهبي لقطات صاخبة تؤكد أنها كانت في قمة هيجانها ونشوتها وهي تتحسس العضو الذكري للفنان عمرو سعد وتمتطيه كـ “لبوة” شبقة للجنس وتكاد تلتهمه.

و”دكان شحاتة” هو فيلم مصري، تم إنتاجه سنة 2009 بطولة محمود حميدة وعمرو سعد و هيفاء وهبي وغادة عبد الرازق، وعمرو عبد الجليل وطارق عبد العزيز وعبد العزيز مخيون وإخراج خالد يوسف.

تدور أحداث الفيلم في بداية الثمانينات حول شحاتة وعائلته الفقيرة من الصعيد حيث تبدأ القصة برجل يدعى حجاج (محمود حميدة) والذي يأخذ زوجته إلى الصعيد لتلد له الطفل شحاتة (عمرو سعد) وتفارق الحياة بعد الولادة