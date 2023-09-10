شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة ألأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.



وأضافت أن "منظمات الهيكل" المزعوم تواصل حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.



وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، حيث داهمت البلدة فجرا، واعتقلتهم ، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وعبثت بمحتوياتها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، حيث داهمت منزل أحدهما واقتادته إلى مركز توقيف المسكوبية، و اعتقلت الآخر عقب دهم وتفتيش منزله في العيسوية.