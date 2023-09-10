شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يصلى من أجل ضحايا "زلزال الحوز".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد وعبر عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الأكثر إزهاقا للأرواح الذي يشهده المغرب منذ أكثر من ستة عقود.

وحسب موقع هسبريس، قال بابا الفاتيكان، أمام حشود في ساحة القديس بطرس، عقب صلاة التبشير الملائكي “أصلي من أجل الجرحى، ومن أجل الذين فقدوا أرواحهم، الكثيرين، ومن أجل أقاربهم”.

كما وجه البابا الشكر لعمال الإنقاذ على جهودهم لمساعدة ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

وقال "نقف إلى جانب الشعب المغربي".