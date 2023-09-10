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بابا الفاتيكان يصلى من أجل ضحايا "زلزال الحوز".. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - صلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد وعبر عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الأكثر إزهاقا للأرواح الذي يشهده المغرب منذ أكثر من ستة عقود.

 

وحسب موقع هسبريس، قال بابا الفاتيكان، أمام حشود في ساحة القديس بطرس، عقب صلاة التبشير الملائكي “أصلي من أجل الجرحى، ومن أجل الذين فقدوا أرواحهم، الكثيرين، ومن أجل أقاربهم”.

 

 

كما وجه البابا الشكر لعمال الإنقاذ على جهودهم لمساعدة ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

وقال "نقف إلى جانب الشعب المغربي".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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