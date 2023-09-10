شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى: باريس مستعدة لدعم المغرب عقب فاجعة الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة لمساعدة المغرب بعد فاجعة الزلزال المدمر الذي خلف أكثر من ألفي قتيل، مؤكدا أنه حشد كافة الفرق الأمنية والفنية لتكون مستعدة للتدخل والمساعدة عندما ترى السلطات المغربية ذلك مفيدا.

وقال الرئيس الفرنسي - في مؤتمر صحفي بنيودلهي في ختام قمة مجموعة العشرين، تم حشد جهود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى جانب فرنسا أيضا من أجل الإلتزام بتوفير دعم للمغرب وللشعب المغربي لإعادة الإعمار والمساعدات المالية في هذا السياق.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مساء أول أمس عددا من الأقاليم والمدن في المغرب إلى 2012 حالة وفاة و2059 إصابة بينها 1404 حالات خطيرة.