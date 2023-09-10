شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء "الأعلى للقضاء" بالمغرب يتبرعون براتب شهر لضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، عن قرار أعضائه التبرع براتب شهر للصندوق الخاص بالمساهمات التطوعية لضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب عدة مناطق بالمغرب.

ودعا المجلس المسؤولين القضائيين موافاته بلوائح القضاة الراغبين في التبرع بقدر معين من رواتبهم مع تحديد ذلك القدر وجدولة مدة اقتطاعه.

وكان الملك محمد السادس قد وجه بمواصلة ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﯾداﻧﻲ.

وأمر الملك بفتح ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب ﺑﮭدف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

يذكر أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية قد ارتفع إلى 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404منهم خطيرة.

وحسب المناطق بلغ عدد الوفيات 1293 بإقليم الحوز، و452 بإقليم تارودانت، و41 بإقليم ورززات، و15 بعمالة مراكش.