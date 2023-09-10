شكرا لقرائتكم خبر عن باريس: وفاة 4 فرنسيين وإصابة 15 آخرين فى زلزال المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، بأن الزلزال الذى ضرب المغرب أدى حتى الآن إلى مصرع 4 فرنسيين وإصابة 15 آخرين من مواطنيها.

وأضافت الوزارة، فى بيان: "نأسف لمقتل ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين بالقرب من مراكش، مما يرفع عدد الضحايا، فى هذه المرحلة، إلى أربعة ضحايا فرنسيين. وتم التعرف على هوية 15 مواطنا فرنسيا مصابا".



وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت، أمس السبت، وفاة فرنسى بأغادير.



‎وقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب مساء الجمعة عددًا من الأقاليم والمدن فى المغرب إلى 2012 حالة وفاة و2059 إصابة بينها 1404 حالات خطيرة.



وحدد مركز الزلزال فى إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش، وكشف المعهد الوطنى للجيوفيزياء بالمغرب أن الزلزال وقع فى منطقة إيجيل بجبال الأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر وقدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على عمق 18.5 كيلومترات.