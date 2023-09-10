شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤكد جاهزيتها لإرسال فريق من الحماية المدنية إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجزائر، اليوم الأحد، جاهزيتها لإرسال فريق تدخل عاجل من الحماية المدنية، يتكون من 80 منقذا متخصصا إثر الزلزال العنيف الذى ضرب البلاد، إذا ما قبل المغرب عرض المساعدة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، فى بيان اليوم، "فى إطار المساعدة اللوجستية والمادية العاجلة التى أبدت الجزائر استعدادها لتوفيرها للشعب المغربى الشقيق من أجل مواجهة مخلفات الزلزال العنيف، تعرض الجزائر، فى حالة قبول المملكة المغربية لعرضها، إرسال فريق تدخل من الحماية المدنية على جناح السرعة، يضم 80 منقذا متخصصا".



وأضاف أن فريق التدخل يتكون من "فريق للإنقاذ والبحث، وفريق طبي، وفرقة متخصصة فى البحث على الأشخاص تحت الأنقاض، إضافة إلى مساعدات إنسانية أولية، لاسيما الخيم وأسرة المخيمات والأغطية".



من ناحية أخرى، أعرب رئيس الشيشان رمضان قديروف عن تعازيه للمك محمد السادس عاهل المغرب وللشعب المغربى أجمع فى ضحايا الزلزال المدمر.



وقال قديروف - على تطبيق "تليجرام"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- "أتقدم بخالص التعازى لملك المغرب محمد السادس والشعب المغربى أجمع، ولكل من فقد أحباءه نتيجة لهذه الكارثة. اليوم نشارككم جميعا محنتكم. ونسأل الله تعالى أن يلهمكم الصبر والقوة على اجتياز هذا الاختبار الصعب ومساعدة كل من يجد نفسه فى وضع ميؤوس منه".



كما أعرب عن أمله فى أن يتمكن المغرب، بفضل وحدة شعبه وصموده، من تجاوز كل الصعوبات والمحن.



وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق فى المغرب، فى وقت متأخر من يوم الجمعة وكان مركزه منطقة الحوز ومراكش؛ مما أسفر عن مئات الضحايا والمصابين وتدمير العديد من المباني.