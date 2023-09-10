شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تُحبط محاولة تهريب نحو 400 كجم من مادة الحشيش المخدرة ومليون قرص "كبتاجون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت وزارة الداخلية الكويتية محاولة تهريب نحو 400 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة ومليون قرص "كبتاجون"، ونصف كجم من مادة "الشبو"، وذلك عن طريق البحر.

وذكرت "الداخلية الكويتية" - فى بيان مساء اليوم /الأحد/ - "أنه ضمن جهود ضبط تجار ومهربى المواد المخدرة.. تمكن قطاع الأمن الجنائى ممثلا فى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل، من إحباط محاولة شخصين إدخال المخدرات المشار إليها سابقا".

وأوضحت أنه من خلال تكثيف عمليات البحث والتحرى ورصد ومتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمهربى وتجار المواد المخدرة، تم التوصل إلى شخصين سيقومان بإدخال كمية من المخدرات فى طراد عن طريق البحر.. مشيرة إلى أنه بعد التنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل ورصده بالمنظومة الرادارية تم ضبط الطراد وتفتيشه، حيث عثر على المضبوطات، إضافة إلى سلاح نارى وذخيرة.



وأفادت "الداخلية الكويتية" بأنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.