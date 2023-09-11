شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: الحكومة انتهجت مسارًا يتبنى تقوية الروابط والتكامل الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أن حكومة بلاده انتهجت مسارا يتبنى تقوية الروابط والتكامل الإقليمى، مشيرا إلى أنه منهج يستهدف المواجهة الموحدة للتحديات والأزمات التى تمر بها المنطقة والشعوب الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تنسيق المواقف وبناء علاقات التقارب مع الجميع، موضحا أن العراق تحول إلى ساحة لإيجاد الحلول والمشتركات، مما يسهم فى استقرار المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامى للسوداني- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن السودانى استقبل، وفد مجلس الشورى السعودى برئاسة رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية فى المجلس إبراهيم محمد القناص.



كما أكد السودانى أهمية استدامة وتعزيز العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، وتوطيد الشراكات الاقتصادية والتجارية وعلاقات التبادل الثقافي.



من جانبه.. أكد الوفد السعودى تثمين المملكة للعلاقات مع العراق على مختلف المستويات، معربا عن التطلع إلى المشاركة فى المشروعات التنموية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة بالعراق، بما يرفع من مستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين.



فى سياق آخر.. أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى- خلال لقائه عددًا من سفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبي- حرصَ المجلس على تعزيز العلاقات بين بلاده ودول العالم.



وبحث اللقاء العلاقات التى تربط العراق ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون فى عدد من المجالات، منها ما يخص الاقتصاد والاستثمار وملف حقوق الإنسان، والأوضاع السياسية الدولية فى المنطقة، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبهم.. أشاد السفراء بالعلاقات الإيجابية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، معربين عن استمرار دعم بلادهم للعراق فى المجالات كافة لتحقيق أمنه واستقراره.