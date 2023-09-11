الفنانة هاندا أرتشيل تلهب الغرائز بمايوه أزرق شفاف للغاية وتسلب عقُول المتابعين ببياض جسدها المثير .. صورة

شكرا لاهتمامكم بخبر عن شوف دلوقتي: هاندا أرتشيل تلهب الغرائز بمايوه أزرق شفاف للغاية وتسلب عقُول المتابعين ببياض جسدها المثير .. صورة على موقع الخليج الان

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت مجلة “vogue” التركية صورة جديدة للممثلة التركية هاندا أرتشيل ظهرت فيها بمايوه أزرق.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل كبير ونعتوا إطلالتها بالمثيرة والجريئة وبياض جسمها سلب العقول.

مؤخرا فجرت هاند مواقع السوشل ميديا بصورة مع حبيبها الممثل التركي كرم بورسين بعد أن ظهرت أرتشيل وهي تمسك بيد كرم.

إعتبر البعض أن الصورة توحي وكأن بورسين يطلب يدها للزواج. لكن الصورة كانت مجرد لقطة عفوية ولا صحة لما يتم تداوله عن زواجهما أو إرتباطهما بشكل رسمي خاصة أن بورسين صرح مؤخراً أنه ليس مستعد للإرتباط رسمياً