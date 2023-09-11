شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: العثور على جثمان الطيار الثانى من طاقم الطائرة العمودية المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى بدولة الإمارات عثور فرق البحث على جثمان الطيار الثانى من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروجلف" والتى سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية مساء الخميس.

وأفادت وكالة أنباء الأمارات (وام) اليوم الاثنين، بأن عمليات البحث كانت قد أسفرت عن العثور على جثمان الطيار الأول وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة.

وذكرت أن التحقيقات لا تزال قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها.