شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجدد دعمها لكافة الجهود للتوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأثنين، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الدفاع السعودي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي. واستعرض الجانبان - خلال الاتصال - العلاقات بين البلدين، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن.

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