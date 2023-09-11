شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه إلى إريتريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى العاصمة الإريترية "أسمرا" فى زيارة رسمية.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس المجلس سوف يجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقي ، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

