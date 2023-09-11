شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو" توجه نداء بجمع 123 مليون دولار لدعم السودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة إطلاق نداء للحصول على تمويل عاجل يبلغ 123 مليون دولار للدعم العاجل لحوالى 10.1 مليون سودانى فى 17 ولاية تعانى من انعدام الأمن الغذائى، وذلك من خلال خطة استجابة طارئة تركز على تزويد المجتمعات المحلية بالبذور وأدوات معالجة الماشية، فضلا عن الدعم والمعدات البيطرية ومصايد الأسماك.

وقالت المنظمة - فى تقرير لها اليوم الاثنين، إن الخطة تعتمد على عملها لمعالجة نقاط الضعف الشديدة الناجمة عن الصراع المستمر على مجتمعات الزراعة والرعي وصيد الأسماك الصغيرة واستكمالا لحملة توزيع البذور الطارئة التي قامت بها المنظمة مؤخرا وساعدت المزارعين على تحقيق أقصى قدر من إنتاج الحبوب وتجنب استنزاف الأصول.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن الإنتاج المتوقع سيسهم في تلبية احتياجات الحبوب لما لا يقل عن 13 مليونا وما يصل إلى 19 مليون شخص لموسم 2023.

وحذرت المنظمة من خطورة الأزمة الغذائية المتصاعدة في السودان، وفقا لأحدث توقعات المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي، مشيرة إلى أن أكثر من 20.3 مليون شخص يمثلون أكثر من 42 % من السكان في البلاد يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى على تصنيف الأمن الغذائي – أعلى مرحلة هي الخامسة وتعني المجاعة ) بين يوليو وسبتمبر 2023 أي ما يقرب من ضعف الرقم المسجل في مايو 2022.

وأوضحت أن ما يقرب من 14 مليون شخص يواجهون الأزمة (المرحلة 3 من التصنيف الدولي للأمن الغذائي ) كما يواجه ما يقرب من 6.3 مليون شخص مستويات الطوارئ (المرحلة 4) من الجوع الحاد.