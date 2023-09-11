شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الملك عبدالله الثانى وجه بتقديم المساعدات لليبيا بعد الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدى، أن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى وجه بتقديم أى مساعدة يحتاجها الليبيون بعد الفيضانات التى اجتاحت البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين - فى بيان اليوم الاثنين، عن أحر التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب دولة ليبيا، فى ضحايا الفيضانات التى ضربت مدينة درنة، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تضامن الأردن مع ليبيا فى هذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.