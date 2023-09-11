شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية التشيكية تخصص 10 ملايين كرونة كمساعدات للمغرب في أعقاب الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الخارجية التشيكية تخصيص مبلغ 10 ملايين كرونة تشيكية كمساعدات إلى المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي أسفرعن مقتل وإصابة الآلاف.



وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم /الاثنين/ أنه إذا تم نشر فريق إنقاذ تشيكي إلى المناطق التي ضربها الزلزال في المغرب، فستذهب الأموال في هذه الحالة إلى عملية البحث والانقاذ، ولكن إذا لم يتم نشره فستستخدم الأموال لأغراض أخرى بناء على طلب السلطات المغربية.



كان متحدث باسم خدمات الإطفاء والانقاذ التشيكية، قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن فريق إنقاذ خاص تابع لها يقف على أهبة الاستعداد ليتم نشره في المناطق المتضررة جراء الزلزال في المغرب، ولكنه ما زال بانتظار موافقة رسمية من السلطات المغربية.



تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال العنيف الذى ضرب المغرب مساء الجمعة قد ارتفعت إلى 2497 قتيلا و2476 مصابا؛ وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية المغربية.