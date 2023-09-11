شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا تشاوريا مع الأمم المتحدة حول الأمن السيبراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عٌقد الاجتماع التشاوري بين الدول العربية والأمم المتحدة حول مسودة " برنامج عمل الأمم المتحدة للارتقاء بسلوك الدول المسؤول في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي "، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار الجمعية العامة رقم 37/ 77 الصادر فى ديسمبر الماضي، المعنون بـ"برنامج العمل للارتقاء بسلوك الدول المسؤول في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي"، والذي يهدف إلى وضع برنامج عمل يكون بمثابة آلية دائمة وشاملة لمناقشة التهديدات القائمة والمحتملة في مجال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (160) والمعنون بـ"تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي"، والذي نص على أهمية مشاركة الدول العربية والأمانة العامة بفعالية في كافة المداولات الأممية والدولية الخاصة بوضع برنامج العمل سالف الذكر، وتكثيف التنسيق العربي في هذا المجال.

وقد ألقى كل من السفير خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية ، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية.