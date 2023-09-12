شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بريطانية: يجرى الإعداد للقاء مرتقب يجمع ولى عهد الكويت والملك تشارلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سفيرة بريطانيا بالكويت بليندا لويس، أنه يجرى حاليا الإعداد للقاء مرتقب يجمع بين ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والعاهل البريطانى الملك تشارلز، وذلك فى إطار الاحتفال بالعلاقات الثنائية والروابط التى تجمع البلدين، والأسرة الحاكمة فى الكويت والعائلة الملكية البريطانية.

ووصفت سفيرة بريطانيا في الكويت - وفقا لصحيفة (القبس) الكويتية اليوم الاثنين، الزيارة التي أجراها نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الصباح، إلى بريطانيا قبل 10 أيام بالممتازة، وتسهم في تعزيز العلاقات الإستراتيجية. وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء البريطاني خلال لقائه ولي العهد مؤخرا شجع الكويت على أن ترفع سقف طموحها في اتفاقية التجارة الحرة، معربة عن أملها في إحراز تقدم، سواء مع الكويت أو دول الخليج، مشيرة إلى أن الاجتماع القادم للجنة التوجيه المشترك بين البلدين سيعقد قبل نهاية العام في بريطانيا.



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