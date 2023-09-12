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تضامن عربى ودولى مع ليبيا فى مواجهة آثار العاصفة "دانيال"

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القاهرة - سامية سيد - أعرب عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية عن تضامنها الكامل مع ليبيا فى مواجهة آثار العاصفة "دانيال" التى خلفت خسائر كبيرة فى الأرواح والممتلكات.

فمن جانبها، أعربت المملكة المغربية عن تضامنها الكامل مع دولة ليبيا على إثر العاصفة والفيضانات التي شهدتها بعض المناطق الليبية وأسفرت عن خسائر عديدة.

وقدمت وزارة الشؤون الخارجية المغربية - في بيان - عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة ليبيا ولشعبها ولأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية عن تعازي وتضامن المملكة مع ليبيا وشعبها الشقيق، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة الليبية.

وعبرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - عن تعازيها لأسر وأقارب المتوفين، وخالص تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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