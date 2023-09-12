شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج السعودية": التخطيط للعمرة عبر "نسك" يسهم فى تيسير أداء الفريضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة الحج والعمرة، مزايا تخطيط العمرة من خلال منصة "نسك"، التى تهدف لتطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ونقلت قناة (الإخبارية) السعودية عن الوزارة قولها - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - "إن خدمة الدخول عبر المنصة تبدأ بالحصول على التأشيرة، حيث تدعم "نسك" التحدث بتسع لغات، وتشمل التواصل المباشر مع مقدمي خدمات العمرة، وتوفير دليل للمواقع التاريخية الإسلامية وتوفير قائمة بالفنادق القريبة من الحرمين الشريفين". وكانت منصة "نسك" قد انطلقت بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، بهدف إثراء رحلة ضيف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز