شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى للمبعوث الفرنسى: بداية حل الأزمة الراهنة تقتضى انتخاب رئيس للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى خلال لقاء مبعوث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى لبنان الوزير السابق جان إيف لودريان بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية، التأكيد على أن بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان تقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان وإتمام الإصلاحات الاقتصادية، خصوصا المشروعات الموجودة في مجلس النواب، لوضع البلد على طريق التعافي.

جاء ذلك فى مستهل لقاءات الزيارة الثالثة للمبعوث الفرنسي منذ تكليفه بالمهمة في شهر يونيو الماضي.

من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي أنه آت إلى لبنان لاستكمال مهمته ، ولن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها.

وعبر لودريان عن أمله في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل.

شارك في الاجتماع سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر.