شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة تظهر حجم الكارثة في ليبيا بسبب إعصار "دانيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استيقظت ليبيا على رائحة الموت، حيث خلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي سببها الإعصار "دانيال" نحو 5300 قتيل وفق آخر إحصائية صدرت، الثلاثاء، عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأظهرت مجموعة من الصور، حجم الدمار الذي خلفه الإعصار الذى أطلق عليه "دانيال"، وقد أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتخصيص ملياري دينار لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، بهدف إعمار البلديات المنكوبة وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار شرق البلاد.

وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبولموشه في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة .

وأكد أبولموشة تواصل عمليات البحث عن المفقودين وانقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من قبل فرق انقاذ محلية، مطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الانقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.



انهيار الطرق



دمار الإعصار



انهيار المحلات



انهيار وادي



دفن الجثث



الإعصار يجرف السيارات



الدمار لحق بكافة المنازل في درنة



دمار كامل للمنازل في درنة