شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعرب عن استعداده لمد يد العون لليبيا فى جهود الإغاثة وإنقاذ المنكوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، تضامن العراق مع الشعب الليبي إزاء الكارثة الإنسانية الصعبة التي تمثلت بالسيول والأعاصير والتي اجتاحت شرق ليبيا، ولا سيما مدينة درنة المنكوبة وما خلفته من ضحايا بلغت أعدادهم الآلاف.

وأكد السوداني، في بيان لمجلس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، استعداد حكومة جمهورية العراق لمد يد العون في جهود الإغاثة وإنقاذ المنكوبين، والمساعدة الفورية في كل ما من شأنه أن يخفف حجم الكارثة، من منطلق الواجب الإنساني والأخوة بين الشعبين الشقيقين العراقي والليبي.