اخبار الخليج

الأمن العراقى يلقى القبض على ستة إرهابيين فى ميسان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يلقى القبض على ستة إرهابيين فى ميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان العراقية، إلقاء القبض على ستة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

 

وقالت القيادة العراقية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن "قوات الأمن ألقت القبض على 6 من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

 

وأضافت أن ذلك جاء خلال حملة أمنية لتنفيذ أوامر القبض القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بحق مطلوبين للقضاء، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتوقيفهم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements