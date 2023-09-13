شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يلقى القبض على ستة إرهابيين فى ميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان العراقية، إلقاء القبض على ستة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت القيادة العراقية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن "قوات الأمن ألقت القبض على 6 من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن ذلك جاء خلال حملة أمنية لتنفيذ أوامر القبض القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بحق مطلوبين للقضاء، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتوقيفهم.