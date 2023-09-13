شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ترسل فريقا من الحماية المدنية إلى ليبيا للمشاركة فى جهود البحث والإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرف وزير الدّاخليّة التونسى كمال الفقـى، على إرسال فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ مصنف دوليا على متن طائرة عسكرية، للمشاركة في دعم جهود الدولة الليبية في البحث والإنقاذ، إثر الإعصار الذي ضرب عددا من المدن الليبية يوم 10 سبتمبر الحالي.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية بأن الفريق يتكون من حوالي 52 فردا من أعوان الوحدة المختصة وطاقم طبي تابع للحماية المدنية ويضمّ 3 أطباء وفريق غوص وفريق شفط مياه مجهز بمضخات مائية عالية المنسوب. وأشار البيان إلى أنه سيتم استعمال أجهزة رصد حرارية متطورة وطائرة مسيّرة للكشف عن الضحايا التي جرفتها المياه، إضافة إلى مستشفى ميداني تابع للحماية المدنية للمساهمة في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين. يشار إلى أن رئيس الجمهورية التونسية أذن بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.

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