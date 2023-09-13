شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين سوريين وإصابة 6 آخرين فى ضربة جوية إسرائيلية على طرطوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عسكريان وأصيب 6 آخرين جراء عدوان جوى إسرائيلى استهدف بعض النقاط فى محيط طرطوس السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وذكر مصدر عسكرى فى تصريح لسانا أنه “في تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى “استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.