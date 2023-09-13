شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء اللبنانية: سقوط 5 قتلى و 15 مصابا جراء الاشتباكات فى مخيم عين الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم سقوط 5 قتلى و 15 مصابا جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.

وشهد مخيم عين الحلوة مساء اليوم مواجهات عنيفة، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية التى طاولت اماكن متفرقة من مدينة صيدا، كما طاول الرصاص الطائش عددا من احيائها واوتوستراد صيدا الجنوبى ومنطقة الغازيه، فى المقابل شهد المخيم حركة نزوح كبيرة الى مدينة صيدا ومنطقتها.



واسفرت الاشتباكات التى ما زالت مستمرة، عن سقوط 5 قتلى و15 جريحا. ما يرفع العدد الإجمالى منذ اندلاعها ليل الخميس الماضى إلى 12 قتيلاً وأكثر من 110 جرحى.

يذكرأن، عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، اجتماعًا الاثنين الماضى، بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة، اللواء الياس البيسري، بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطينى، الدكتور باسل الحسن.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، وذلك بعد 5 أيام من الاشتباكات المتواصلة، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

واتفق المجتمعون على متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء أشرف العرموشي ورفاقه، أواخر شهر يوليو الماضي، وكذلك تسليم عبدالرحمن فرهود للسلطات اللبنانية، وفق آلية تم التوافق عليها.

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين اشتباكات عنيفة، منذ مساء الخميس الماضي، استمرت حتى يوم الاثنين، لليوم الخامس على التوالي.